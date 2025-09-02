Внук Пугачевой Никита Пресняков раскрыл, чем занимается после развода с женой

Никита Пресняков после развода с женой Аленой Красновой отправился на знаменитый фестиваль Burning Man, который проходит в пустыне Блэк-Рок в США.

Внук Аллы Пугачевой показал несколько фото и видео с фестиваля в социальных сетях. В этом году участникам не повезло с погодой — дороги были размыты из-за дождей, а сильный ветер поднимал песок в воздух. Однако Никите все-таки удалось отдохнуть. На кадрах Пресняков-младший веселится вместе с друзьями. В руках у молодых людей заметны стаканы с выпивкой.

«Тут есть все! Даже скейт-парк, баня, хаммам, караоке — короче все, что мне было нужно», — написал он.

Экс-жена Преснякова Алена Краснова вернулась из США в Москву и начала сниматься в рекламных проектах.

О причине развода Пресняков и Краснова не говорят. Предположительно, их брак разрушился из-за эмиграции музыканта. В 2022 году он уехал из России вслед за знаменитой бабушкой, и Алене пришлось последовать за ним. Пару лет она жила с мужем в США, но летом 2025 года вернулась в Москву.

Ранее отец Никиты, композитор Владимир Пресняков признался, что развод сына не стал для него неожиданностью.