Внук Ильи Резника дал пощечину однокурснику: раскрыты детали конфликта

Конфликт внука композитора Ильи Резника с однокурсником по имени Даниил случился на почве ревности. Подробности раскрыл отец юноши, обвиняемого в уголовном преступлении против родственника знаменитого автора.

«Конфликт случился на почве того, что Илья приревновал Даниила к своей бывшей девушке, хотя мой сын с ней не был в отношениях», - поделился мужчина с изданием «Абзац».

По его словам, спустя время молодые люди с компаниями столкнулись в центре Москвы. Встреча была случайной.

«У них начался какой-то разговор. Илья дал Даниле пощёчину, но драки не было», – сообщил мужчина.

На основании личного заявления Ильи Резника и его отца возбудили уголовное дело, добавил он. При этом мужчина проходит по нему свидетелем, хотя не присутствовал при общении парней.

«К нам приходили с обыском. Моего сына обвиняют в том, что он выкрикивал нацистские лозунги в адрес Резника-младшего», - рассказал отец юноши и отметил, что якобы есть видеозаписи, но семья их не видела.

Его сын до 23 февраля находится под домашним арестом. Мужчина говорит, что может тоже подать в суд для защиты Даниила.

Ранее адвокат Ильдар Мухаметзянов прокомментировал конфликт.