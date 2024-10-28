От угрозы убийством до унижения достоинства: на какие статьи могут проверить обидчиков внука Ильи Резника

Илья Резник, названный в честь дедушки-поэта, столкнулся с травлей в московском вузе. Отец молодого человека обратился в Следственный комитет, а сайт «Страсти» решил узнать, что грозит тем, кто издевается над внуком легендарного автора.

Отец Ильи рассказал журналистам, что шайка хулиганов оскорбляет его сына. Это происходит как в институте, так и за его пределами. Кроме того, парни обещают разобраться с Резником-младшим, а в их речах, по словам мужчины, проскакивают ноты ксенофобии, нацизма и «откровенной уголовщины». Адвокат Ильдар Мухаметзянов, комментируя нападки в адрес молодого человека, заявил, что его обидчики насобирали целый ряд статей уголовного кодекса.