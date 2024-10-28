От угрозы убийством до унижения достоинства: на какие статьи могут проверить обидчиков внука Ильи Резника
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Илья Резник, названный в честь дедушки-поэта, столкнулся с травлей в московском вузе. Отец молодого человека обратился в Следственный комитет, а сайт «Страсти» решил узнать, что грозит тем, кто издевается над внуком легендарного автора.
Отец Ильи рассказал журналистам, что шайка хулиганов оскорбляет его сына. Это происходит как в институте, так и за его пределами. Кроме того, парни обещают разобраться с Резником-младшим, а в их речах, по словам мужчины, проскакивают ноты ксенофобии, нацизма и «откровенной уголовщины». Адвокат Ильдар Мухаметзянов, комментируя нападки в адрес молодого человека, заявил, что его обидчики насобирали целый ряд статей уголовного кодекса.
В подобных случаях необходимо сразу же обращаться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. В ходе проверки все лица, причастные к травле, будут допрошены на предмет наличия в их действиях составов преступлений целого ряда статей уголовного кодекса. Начиная от угрозы убийством, заканчивая возбуждением ненависти либо вражды и унижением человеческого достоинства. Терпеть такое и ожидать, что все пройдет само собой, ни в коем случае нельзя. Потому что зачастую, чувствуя безнаказанность, хулиганы переходят от слов к делу, чего допускать нельзя.
Ильдар Мухаметзянов
Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online
Ранее популярная российская блогерша Юлия Гаврилина заявила, что столкнулась с травлей. Девушку обвинили в том, что она набрала лишний вес.