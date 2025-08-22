Внук артиста Юрия Никулина Максим пришел на могилу деда в годовщину смерти

Младший внук артиста Юрия Никулина Максим пришел на могилу дедушки в 28-ю годовщину смерти. На YouTube-канале Андрея Флора были опубликованы кадры с места захоронения. На них было видно, что поклонники и близкие не забывают режиссера и до сих пор несут к его памятнику цветы.

В годовщину смерти к могиле Никулина пришли многие почитатели его творчества. Могила артиста на Новодевичьем кладбище ухожена и никогда не остается без букетов. Не забывают его ни фанаты, ни родственники. Так, 21 августа к месту захоронения пришел внук Юрия Владимировича Максим.

Поклонники отметили, что внук стал копией Никулина.

«Внешнее сходство с дедом потрясает», «Когда улыбается, просто одно лицо с дедом, ничего себе метаморфозы», - сказали они, увидев внука артиста.

К слову, Максим Никулин занимает должность заместителя руководителя зарубежного гастрольного отдела в цирке на Цветном бульваре. Он женат и у него есть дочь Анна.

Ранее дочь Вячеслава Малафеева пришла на могилу матери, погибшей в ДТП.