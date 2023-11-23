Внук Аллы Пугачевой показал себя с накрашенными губами и зелеными волосами

Певец Никита Пресняков, переехавший в США, показал себя с накрашенными губами и новым цветом волос – зеленым. Снимок в необычном образе внук артистки Аллы Пугачевой опубликовал в социальной сети.

Несмотря на то, что Никита уже много лет крутится в творческих кругах и в шоу-бизнесе, с внешностью он особых экспериментов не проводит. Он не красит свои рыжие волосы, но иногда то убирает, то вновь отращивает бороду. Однако посмотреть на себя с разных сторон Преснякову, по всей видимости, все же хочется. Именно поэтому он решил кардинально измениться, но при помощи маски-фильтра в Сети.