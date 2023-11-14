Судебные приставы ищут внука Пугачевой и его жену: в чем дело

Стало известно, что уехавший в США внук Аллы Пугачевой продолжает зарабатывать в России. У Никиты Преснякова есть компания «Нико спорт», которой управляет его супруга Алена. По информации Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, пара накопила долги, теперь их ищут судебные приставы.

По данным источника, избранница Никиты является гендиректором его компании, которая является дистрибьютором уличных тренажеров. Они зарабатывают на установке спортивных площадок по заявкам застройщиков Москвы и области.

«Например, в 2022 году выручка «Нико спорт» составила 10,5 млн рублей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что у жены Никиты Преснякова есть задолженность ФНС около 80 тысяч рублей. Кроме того, автомобиль супругов, оформленный на компанию, за это время получил штрафы, которые уже два года никто не оплачивает.

«Сумма взыскания — уже под 60 тысяч. ГИБДД передала все материалы в ФСПП», – пишет источник.

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