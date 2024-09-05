Внук актера Георгия Тараторкина стал жертвой мошенника

Мошенник обманул на деньги внука актера Георгия Тараторкина. 23-летний житель стал жертвой, когда хотел продать системный блок. В итоге он потерял 100 тысяч рублей. Подробности сообщает издание mk.ru.

По данным источника, несчастье приключилось с родственником знаменитости, когда он продавал системный блок. На его предложение откликнулся мужчина из Белоруссии, ему то он и отправил посылку. Но деньги покупатель обещал прислать тогда, когда заказ дойдет до него. В какой-то момент покупатель просто не вышел на связь и игнорировал звонки. Как объяснили парню, при отправке посылок в Белоруссию система наложенного платежа не действует.

В итоге обманутому внуку актера пришлось обращаться к правоохранителям.

Напомним, что Георгий Тараторкин известен зрителям по ролям в сериале «Не родись красивой» и «Преступление и наказание», где сыграл Раскольникова.

Ранее мы писали о том, что мошенники нацелились на Олега Газманова. Певец сообщил, что с ним связывались преступники. Артист отметил, что мошенники сейчас могут копировать голос человека, благодаря чему люди ведутся и переводят деньги. Избежать подобного Газманову удалось, как он подчеркнул, с трудом.