«Прислала документ, подписанный якобы директором ФСБ»: мошенники нацелились на Олега Газманова

Певец Олег Газманов рассказал, как едва не стал жертвой мошенников. После случая с артисткой Ларисой Долиной все больше звезд признаются, что сталкивались со злоумышленниками. Однако Олег Михайлович смог догадаться, что его пытаются развести.

По словам Газманова, ему позвонила известная женщина-политик и сообщила о «больших неприятностях». Она рассказала, что в администрации президента дали указание собрать у него документы. Причем она заявила, что готова прислать специального человека, который бы забрал у певца бумаги, чтобы он не отвлекался от работы.

«Она мне прислала документ, подписанный якобы директором ФСБ, в котором был перечень документов, которые необходимо предоставить. Я сразу заподозрил неладное. А потом выяснил, что это аферисты. Причем это не простое мошенничество, это серьезные вещи», - рассказал Газманов mk.ru.

Артист отметил, что мошенники сейчас могут копировать голос человека, благодаря чему люди ведутся и переводят деньги. Избежать подобного Газманову удалось, как он подчеркнул, с трудом.

Ранее Олег Газманов осудил уехавших из России звезд после начала СВО.