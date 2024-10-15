«Внучок»: Никита Джигурда признался в любви Никите Кологривому

Известный актер и шоумен Никита Джигурда рассказал, что ему очень нравится коллега Никита Кологривый. Его слова приводит Пятый канал.

Артист согласился на съемки в киноленте «Кореша», когда обнаружил Кологривого в актерском составе. Знаменитость признался в любви коллеге и назвал его своим внучком.

«Когда мне сказали, что Никита Кологривый снимается и что я спасаю мир, я сказал: «Больше мне ничего не надо». Внучок со мной, мир я спасаю, и я согласился на эпизод, но яркий, значимый, потому что люблю Никиту Кологривого», — заявил Джигурда.

Шоумен отметил, что стал редко появляться на публике из-за съемок в исторической картине у режиссера с мировым именем. Он не может разглашать детали съемок из-за контракта.

Никита Кологривый прославился благодаря роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», а также серии скандалов с ним. В январе текущего года артист раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. Позднее он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу коллег из «Слова пацана» и рассказал, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

В марте Кологривый оказался в спецприемнике после пьяного дебоша в ресторане Новосибирска.

Ранее Джигурда признался, что любит Анастасию Волочкову в присутствии жены Марины Анисиной.