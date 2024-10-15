Никита Джигурда заявил, что любит Волочкову в присутствии жены Марины Анисиной

Никита Джигурда заявил, что любит Анастасию Волочкову в присутствии жены Марины Анисиной. Об этом сообщает The Voice.

В Москве состоялась премьера фильма «Кореша», которую посетили многие звезды. Не стал исключением и Никита Джигурда, появившийся на красной дорожке с женой. Артист находился в хорошем настроении, охотно общался с прессой и даже прокомментировал конфликт с Волочковой из-за слитого видео.

Никита отметил, что не переживает из-за отсутствия общения с балериной. Несмотря на конфликт, артист в присутствии жены заявил, что до сих пор испытывает к Волочковой чувства.

«Я замечательно отношусь к решению Волочковой со мной не общаться. И скажу, почему. Потому что вернулась моя богиня Анис. Когда она была во Франции, я должен был подпитываться энергией богини Волочковой, которую люблю до сих пор. Но приехала моя олимпийская крокодилица и всё разрулила», — высказался Никита.

Джигурда добавил, что не причастен к сливу скандального видео в Сеть.

Ранее Анастасия Волочкова призналась, что разочаровалась в Джигурде из-за его подстав. Подробности читайте в этой новости.