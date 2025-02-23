«Внучку тебе»: 19-летняя невеста Григория Лепса готовится стать мамой

19-летняя невеста на свой день рождения загадала дочку.

5 февраля Аврора Киба отпраздновала день рождения в кругу родных и близких друзей. Поклонники поинтересовались у девушки, о чем она пожелала в первую очередь. В ответ на это Аврора опубликовала видео, где запечатлен момент, как она вслух произносит свою мечту.

Задувая свечи во время праздничного ужина, возлюбленная Григория Лепс заявила, что желает родить дочку. Однако об этом она сказала так, будто она желает своей маме поскорей стать бабушкой.

«Внучку тебе, мам!», - произнесла Аврора.

Однако мать 19-летней Кибы заявила, что не согласна с таким желанием, так как становиться бабушкой она еще не готова.

«Ты, что, с ума сошла? Нет, бабушкой я еще не могу быть», - пригрозила родственница Авроры.

Кроме того, накануне 19-летняя девушка Лепса призналась, что уже готовится к предстоящей свадьбе, подчеркнув, что у нее на торжестве будет три платья по ее собственному дизайну.

Ранее мы писали о том, что вернувшаяся в Россию 19-летняя невеста Григория Лепса заговорила о беременности.

Также сообщалось, что Аврора Киба вернулась из путешествия в Москву и сразу поехала к Григорию Лепсу.