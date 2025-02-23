Вернувшаяся в Россию 19-летняя невеста Григория Лепса заговорила о беременности

Молодая невеста 62-летнего певца Григория Лепса отреагировала на появившиеся в Сети слухи о том, что скоро родит артисту наследника. 19-летняя Аврора Киба шуткой опровергла свою беременность.

В личном блоге Киба опубликовала снимок своего оголенного живота после плотного обеда и подписала: «Иногда... После вкусного обеда».

Стоит отметить, что девушка часто пытается привлечь к себе внимание, поэтому многие скептически относятся к ее роману с Лепсом и считают, что эта история может быть пиаром Кибы.

Напомним, Григорий Лепс впервые появился на публике с Авророй Кибой на Петербургском международном экономическом форуме летом 2024 года. В сентябре исполнитель хита «Рюмка водки» объявил Кибу женой и пообещал, что готов обеспечить юной избраннице «десять лет счастливой жизни». Он также выразил готовность ждать, пока девушка получит образование в Лондоне.

Ранее Аврора Киба заявила о желании перевестись в российский университет. Кроме того, она призналась, что подготовит для свадьбы с Лепсом три платья по собственному дизайну.