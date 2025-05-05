Внучка Золотухина рассказала, что молится в надежде на хорошего мужа

Актриса Мария Золотухина, внучка Валерия Золотухина, надеется обрести хорошего мужа с помощью молитв. Девушка заявила об этом в интервью «Экспресс газете».

Марии — 27 лет, и она пока не замужем. Девушке хотелось бы встретить того самого молодого человека, с которым она впоследствии прожила бы всю жизнь. По словам Золотухиной, для нее семья всегда будет на первом месте. За помощью в обретении счастья актриса обратилась к Богу.

«Я молюсь Богородице, чтобы она помогла понять — мой ли это мужчина, в которого влюблена. Или же охладила пыл. И вот проходит немного времени, и я полностью теряю к нему интерес, мы расстаемся. А в сердце ничего не остается», — заявила внучка Золотухина.

Ранее сообщалось, что Вере Брежневой во время концерта предложили выйти замуж. Она пообщалась перед всеми с потенциальным женихом.