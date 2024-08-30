Внучка Валентины Талызиной вышла замуж за 30-летнего актера

25-летняя внучка актрисы Валентины Талызиной Анастасия вышла замуж. Ее супругом стал 30-летний актер Сергей Новосад.

Пара сообщила о свадьбе в соцсетях. Торжество прошло в кругу родных и друзей.

Талызину и Новосада поздравили со свадьбой артисты Стася Милославская, Никита Ефремов. Под публикацией о свадьбе писали, «какие красивые» Талызина и Новосад. «Будьте счастливы, а все остальное приложится», - желали супругам.

Известно, что пара познакомилась в 2022 году во время съемок картины «Я делаю шаг». В фильме они сыграли возлюбленных.

Впервые Анастасия и Сергей поцеловались в кадре. Потом партнер предложил девушке погулять по Пскову. Они катались с горки, и Новосад ловил актрису.

Ранее Валентина Талызина рассказывала, что во всем поддерживает внучку, хотя бабушка хотела видеть Анастасию в театре, а не в кино. 88-летняя звезда размышляла, что «только театральные актеры выживают». Несмотря ни на что, знаменитая родственница рада успехам Анастасии.