88-летняя Валентина Талызина рассказала о взаимоотношениях с внучкой-актрисой

Актриса Валентина Талызина призналась, что все всем поддерживает внучку Анастасию, которая пошла по ее стопам. Правда, есть момент, который ей не особо нравится в ее карьере – Талызину-младшую часто приглашают сниматься в кино и сериалах, а ее бабушка хочет видеть ее именно в театре.

В последнее время Анастасия действительно стала пробиваться к славе, и многие режиссеры хотят видеть ее в своих проектах. Как большинству молодых актеров, ей нравится быть перед камерой. Однако это не особо приветствует ее звездная бабушка. Валентина Илларионовна уверена – фильмы временны, поэтому нельзя покидать сцену.

«Я настаивала, чтобы она была в театре. Потому что артиста делает зритель. К сожалению, киноартист вспыхивает и гаснет. Когда молодость, когда есть энергия, когда есть что. И только театральные актеры выживают», - поделилась Талызина с Пятым каналом.

Впрочем, сильно в жизнь внучки актриса не лезет. Она призналась, что сильно любит Анастасию и рада всем ее успехам. Было время, когда она предостерегала ее о сложностях данной профессии, но та не отступила, поэтому теперь бабушка крайне гордится внучкой.

Ранее Валентина Талызина рассказала, как ей досталась роль в «Пиковой Даме».