Поступила в МГИМО и сделала пластику: что известно о наследнице империи КВН Таисии Масляковой

Легендарный телеведущий Александр Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. У него остались родные — супруга, сын Александр и внучка Таисия. Теперь девушку называют наследницей империей КВН.

Таисия в школе была отличницей. С детства занималась в известном ансамбле «Непоседы», где начинал свой путь Сергей Лазарев. Несмотря на танцы и пение, она не решилась связать себя со сценой. Изначально девушка хотела стать архитектором из-за любви к рисованию, но ее планы в дальнейшем изменились.

В девять лет Маслякова появилась на ТВ в качестве ведущей — девочка вела благотворительный концерт «Взрослые и дети», на котором выступили Лариса Долина, Николай Басков и другие звезды.

Позже внучка Александра Маслякова начала вести «Детский КВН». Программа выходила на телеканале «Карусель», а после «переехала» на СТС. После двух сезонов Таисия покинула проект, но вернулась в него в 2021 году. В прошлом году она также вела новую интерпретацию шоу «КВН. Дети» вместе с Валдисом Пельшем.

В октябре прошлого года Таисия вышла в свет и удивила публику своим внешним видом. У нее на лице были заметны изменения — «лисьи глазки», увеличенные губы и другие, пишет Kp.ru.

В соцсетях у Таисии 10 тыс. подписчиков. Девушка много путешествует по миру и любит одежду и аксессуары дорогих брендов. Регулярно она выставляет фото с букетами, но подробности своей жизни не рассказывает.

В этом году она поступила на факультет управления и политики МГИМО. Возможно, Таисия присоединится к команде отца — Александру Маслякову-младшему принадлежит 100% уставного капитала компании.

Ранее участников «Квартала 95» осудили за глумление над смертью Александра Маслякова.