Внучка Табакова и Зудиной впервые вышла в свет со своей матерью: похожа на бабушку

Внучка режиссера Олега Табакова и актрисы Марины Зудиной впервые вышла в свет. Звездная наследница по имени Мия побывала на премьере сериала «Комбинация» вместе со своей мамой, актрисой Софьей Синицыной.

Девушка опубликовала фотографии с мероприятия, на которых позировала рядом с белокурой дочерью от Павла Табакова. Бывшие возлюбленные расстались, но поддерживают общение ради дочери. Перед премьерой Софья показала кадры, на которых Павел проводил время с наследницей.

Напомним, что Мия родилась 5 августа 2020 года, но ее родители расстались еще раньше. Синицына в личном микроблоге рассказывала, что дала дочери имя в честь аэропорта Майами (MIA), где рассталась с ее отцом. Табаков финансово обеспечивает ребенка, а актриса не выступает против их встреч. Кроме того, она прекрасно общается с его матерью Мариной Зудиной.

Девушка даже отмечала, что девочка все больше становится похожей на бабушку. Но они этому только рады. Сама же Зудина счастлива, когда ей удается побыть с ребенком. При этом женщина продолжает сниматься в кино, и даже участвует в проектах с Софьей.

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