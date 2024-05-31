Внучка Софии Ротару отпраздновала 23-летие и получила поздравление от певицы

Внучка Софии Ротару отпраздновала 23-летие в кругу семьи. Соня Евдокименко поделилась фотографиями в соцсетях, которые добавила на свою страницу звездная бабушка. Она при этом сохраняет молчание и не появляется перед камерами.

Поклонники пристально следят за жизнью родственников исполнительницы песни «Хуторянка». Больше всех внимание уделяют внучке певицы. Соня выросла настоящей красавицей, но схожесть с Ротару определить не так просто из-за разных типажей. Девушка живет в США и пробует себя в модельном бизнесе.

Евдокименко отметила праздник в кругу близких людей. Напомним, что ее родители и старший брат давно обосновались в Италии, а сама София Ротару, по слухам, переехала в Европу.