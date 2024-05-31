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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 31 мая 2024, 18:02
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Внучка Софии Ротару отпраздновала 23-летие и получила поздравление от певицы

Внучка Софии Ротару отпраздновала 23-летие и получила поздравление от певицы

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Внучка Софии Ротару отпраздновала 23-летие в кругу семьи. Соня Евдокименко поделилась фотографиями в соцсетях, которые добавила на свою страницу звездная бабушка. Она при этом сохраняет молчание и не появляется перед камерами.

Поклонники пристально следят за жизнью родственников исполнительницы песни «Хуторянка». Больше всех внимание уделяют внучке певицы. Соня выросла настоящей красавицей, но схожесть с Ротару определить не так просто из-за разных типажей. Девушка живет в США и пробует себя в модельном бизнесе.

Евдокименко отметила праздник в кругу близких людей. Напомним, что ее родители и старший брат давно обосновались в Италии, а сама София Ротару, по слухам, переехала в Европу.

Внучка Софии Ротару отпраздновала 23-летие и получила поздравление от певицы

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Этот год был вихрем самых низких падений и блаженных взлетов. Год, наполненный случайными событиями, новыми связями и моментами обучения», – делилась модель.

С личной жизнью у красавицы все хорошо. Не так давно она рассекретила своего нового бойфренда – 27-летнего Макса Лернера. Он является наследником одной из самых богатых семей США. Состояние его отца Рэнди Лернера, нынешнего главы семейного бизнеса, оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

Ранее мы писали о том, что певец Эмин Агаларов вышел в свет со своей семьей и восхитил поклонников. Он показал сыновей, которые, судя по всему, пойдут по его стопам.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
София Ротару
внуки
день рождения