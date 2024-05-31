Певец Эмин Агаларов вышел в свет с семьей и восхитил фанатов

Певец Эмин Агаларов появился на людях с сыновьями от первого брака – Али и Микаилом. Они побывали на мероприятии Sea Breeze Investment Forum в Азербайджане. Об этом сообщает «7Дней.ru» и публикует фото.

Знаменитость привел наследников на выступление инвесторов. Сыновья с ранних лет интересуются делами, которыми занимается их отец. Поклонники убеждены, что они продолжат деятельность, как в свое время сделал сам Эмин.

При этом мать молодых людей Лейла Алиева не присутствовала на мероприятии. Зато там была мать Эмина – Ирина. Поклонники восхитились семьей и написали им комплименты.

«Классный семейный портрет», «Какие же мальчики у вас красавцы», «Мика — копия дедушки, а Алишка — Эмина», — комментируют кадр в Сети.

Источник отмечает, что возлюбленной Эмина Алены Гавриловой рядом с ним не было. Недавно в Сети появились слухи о том, что пара сыграла тайную свадьбу. Они уже были женаты, но развелись, а после воссоединились. У них есть пятилетняя дочь Афина. Скорее всего, мама сейчас присматривает за ней, и не может составить компанию мужу.

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