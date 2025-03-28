Внучка Олега Стриженова порвала все связи с семьей и живет в Балашихе

Внучка недавно скончавшегося актера Олега Стриженова Александра Стриженова не поддерживает связь с семьей — и та, в свою очередь, не хочет восстанавливать общение с ней. Это выяснил aif.ru.

По словам Александра Стриженова, сына актера от другого брака, после смерти матери его единокровная сестра оскорбила его и сама порвала все контакты.

«Это был её выбор. Я ничего не знаю про этого человека и знать не хочу!» — заявил он.

Сама Александра неоднократно рассказывала, что зарабатывает суррогатным материнством. Всего у нее шестеро детей — ее биологические и те, от которых в силу каких-то причин отказались заказчики. В настоящее время она проживает с мужем в Балашихе и ждет седьмого ребенка.

Ранее мы писали о том, что за могилой Олега Стриженова никто не ухаживает.