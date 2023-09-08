Внучка не докажет родство: Мария не получит ни копейки наследства Вячеслава Зайцева

Называемая внучкой модельера Вячеслава Зайцева Мария не является ему родной. По словам близкого друга дизайнера Николая Головина, девушка по документам им никто, а доказать родство она не сможет. Незадолго до смерти кутюрье она проигнорировала звонок, хотя дизайнер планировал обсудить передачу наследства.

Комментарий Головин дал сайту Woman.ru.

«Маша официально по документам никто им. Она юридически не докажет родство», - сообщил он.

По словам источника, сын Зайцева Егор не устанавливал отцовство, а с матерью Марии не состоял в браке. Оформлять документы сейчас он не станет, уверен Головин, потому что лишние претенденты на наследство не нужны.

Примечательно другое: «она ни разу Егора папой не называла — только Егором», заметил Головин.

При этом незадолго до смерти Зайцев планировал написать завещание и оставить все наследство Марии, включая усадьбу в Каблуково. Приятель модельера заявил, что тот не успел. Зайцев звонил ей за пару дней до смерти, но девушка не взяла трубку.

«Все, что могли, от деда они получили, а теперь зачем отвечать? Старый, больной, кому он нужен», — размышляет Головин.

Он уверен, что Маша не получит ни копейки наследства – все достанется Егору. Сейчас появились и другие претенденты на имущество покойного модельера: свои права заявили манекенщики Александр Романов и Эдуард Кривенко.

Ранее Головин говорил, что Мария была рождена несовершеннолетней девушкой. Девочка появилась на свет, когда матери было 16 лет.