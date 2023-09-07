«Рождена несовершеннолетней девушкой»: раскрыта правда о появлении на свет внучки покойного Зайцева

Друг покойного кутюрье Вячеслава Зайцева Николай Головин раскрыл тайну появления на свет его любимой внучки Маруси. Он шокировал публику, объявив, что девушка с юридической точки зрения не является родственницей знаменитого модельера.

По словам помощника дизайнера, на самом деле Маруся была рождена вне брака. Неизвестно даже, был ли Егор Зайцев вписан в графе отцовства.

«Маруся рождена вне брака, юридически она не внучка Зайцева. Она рождена несовершеннолетней девушкой, которой было 16. Егор в браке с Дашей не был», - сообщил Головин в эфире программы «МАЛАХОВ» телеканала «Россия 1».

Отметим, что после смерти Зайцева многие его близкие заявили, что он хотел передать все свое наследство вовсе не сыну, а именно внучке. Головин даже рассказал, что незадолго до рокового дня модельер собирался поехать к нотариусу, чтобы переписать усадьбу Каблуково Марусе. Он пытался связаться по этому поводу с девушкой, но она не брала от него трубку. «Как обычно проигнорировала звонок деда, а в субботу он умер», - поделился помощник кутюрье.

К слову, в конченом счете Вячеслав Зайцев завещания не оставил, именно поэтому уже не первый месяц продолжается борьба за его наследство. На него претендуют Егор Зайцев, его дочь Маруся, а также модель Эдуард Кривенко и экс-директор Дома Моды Александр Романов.

Ранее писательница Мария Арбатова осудила внучку Вячеслава Зайцева за нежелание ему помогать.