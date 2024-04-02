Внучка Михаила Боярского опровергла слухи о пластике груди
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Внучка Михаила Боярского опровергла слухи о пластике груди. Об этом она рассказала в соцсетях.
24-летняя Екатерина Боярская покоряет шоу-бизнес — она поет и периодически снимается для модных брендов. Наследница артиста может похвастаться четвертым размером груди, однако не все поклонники девушки верят в то, что ее бюст натуральный.
На своей страничке Екатерина решила ответить на слухи об искусственной груди — она выложила архивный снимок, когда ей было еще 16 лет.
«Вы уверены, что я нуждаюсь в ваших советах? Лично меня всё устраивает», — ответила подписчикам она.
Девушка добавила, что ее сердце пока свободно. При этом она пытается познакомиться с будущим возлюбленным в соцсетях, но пока большого успеха это не принесло.
«Есть у меня хорошие знакомые. Они все связаны с музыкой и, чаще всего, у нас есть общие знакомые. А из разряда: „Ты мне понравилась, пошли гулять“, то на такое я не реагирую», — рассказала она.
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