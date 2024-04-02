Внучка Михаила Боярского опровергла слухи о пластике груди

«Вы уверены, что я нуждаюсь в ваших советах? Лично меня всё устраивает», — ответила подписчикам она.

Девушка добавила, что ее сердце пока свободно. При этом она пытается познакомиться с будущим возлюбленным в соцсетях, но пока большого успеха это не принесло.

«Есть у меня хорошие знакомые. Они все связаны с музыкой и, чаще всего, у нас есть общие знакомые. А из разряда: „Ты мне понравилась, пошли гулять“, то на такое я не реагирую», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что Михаил Боярский раскрыл секрет крепких отношений с Ларисой Луппиан.