«Мы умеем плодотворно молчать»: Михаил Боярский раскрыл секрет крепких отношений с Ларисой Луппиан

В этом году Михаил Боярский и Лариса Луппиан отметят 48-летие брака. В интервью журналу «Антенна-Телесемь» поделился секретом крепких и теплых отношений с женой.

«Самое главное, что мы можем находиться вдвоем где, когда и сколько угодно. При этом не надоедаем друг другу. Еще мы умеем плодотворно молчать», — рассказал Михаил Боярский.

Звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» раскрыл, какие качества ценит в супруге. Михаил Боярский отметил, что у жены прекрасные кулинарные навыки.

«Лариса хорошо готовит. Лучше всего ей удаются пирожки для внуков. Причем этой выпечки нам всегда не хватает. Еще она варит щи и борщи. Так как моя жена из Ташкента, у нее чудесно получаются национальные блюда», — поделился актер.

По словам артиста, он умеет, но не очень любит готовить.

«Сам могу сварить пельмени и яйца вкрутую. Но я не люблю готовить, это не мое», — признался Михаил Боярский.

Актер отметил, что они с супругой отлично ладит с внуками. Более того, благодаря им Михаил Боярский приобрел новое увлечение.

«Внуки скрашивают наш пожилой возраст. <…> Еще в связи с внуками мое любимое занятие — ходить по игрушечным магазинам», — подчеркнул артист.

Михаил Боярский признался, что сейчас он посвящает себя внукам. Артист рад, что он может помочь дочери Елизавете и ее мужу Максиму Матвееву с воспитанием детей, пока они заняты на съемках в театре и кино.

Ранее сообщалось о том, что Михаил Боярский рассказал, чем занимается после ухода из кино.