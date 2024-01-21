Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала, что актриса почти ничего не слышит

Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна Трегубенко рассказала, что ее знаменитая бабушка Лидия Федосеева-Шукшина стала плохо слышать.

Трегубенко посетовала, что сыграла роль сотрудницы частного охранного предприятия (ЧОП) в сериале «Балабол» и осталась очень довольна, но бабушка не смогла оценить ее игру, так как не совсем поняла, что происходило в кадре.

«Ей сложно объяснять, она многое не слышит», — призналась Анна в беседе с Woman.ru.

Знаменитой актрисе исполнилось 85 лет, с каждым годом ее здоровье ухудшается. В начале июня 2023 года Лидия Николаевна перенесла инсульт, а потом несколько месяцев провела в больнице. Кроме того, Федосеевой-Шукшиной сложно разговаривать и ходить, передвигается она на коляске. За звездой фильма «Калина красная» присматривает помощница.

Ранее мы писали, что Лидия Николаевна лишилась квартиры за границей. У звезды кинематографа были апартаменты в Финляндии, но теперь она вынуждена забрать оттуда свои вещи.