85-летнюю актрису Лидию Федосееву-Шукшину лишили квартиры в Финляндии

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина лишилась квартиры за границей. У 85-летней звезды кинематографа были апартаменты в Финляндии, но теперь она вынуждена забрать оттуда свои вещи.

Как рассказала дочь артистки Ольга изданию News.ru, их уведомили, что компания, которая владела недвижимостью, была признана банкротом в декабре 2023 года. Из-за этого Федосеева-Шукшина больше не может проживать в квартире или сдавать ее в аренду. В документе, который предоставила Ольга, сказано, что, если артистка в ближайшее время не освободит помещение, все, что там находится, будет утилизировано.

К слову, также Лидии Николаевне необходимо погасит задолженность по коммунальным платежам. Однако о какой сумме идет речь, неизвестно.

Напомним, что недавно разгорелся скандал вокруг другой недвижимости артистки. Появилась информация, что родственники выселили ее из квартиры в центре Москвы и перевезли за МКАД. Но, как сообщила дочь Федосеевой-Шукшиной, на самом деле переселили актрису временно и по ее желанию. За городом она лучше себя чувствует и находится вместе со своей помощницей.

Ранее музыкант Бари Алибасов отреагировал на новости о выселении Лидии Федосеевой-Шукшиной из столичной квартиры.