Внучка Ларисы Долиной о травле в школе: «Я не плакала, а приняла это»

11-летняя внучка певицы Ларисы Долиной Александра рассказала, что подвергалась в школе травле со стороны сверстников. Справиться со сложностями получилось благодаря отцу, который объяснил ей жизненные принципы.

В передаче «Ты не поверишь!» Александра призналась, что она сильно изменилась за последнее время. Теперь она не только выглядит, но и разговаривает по-другому. Школьница считает, что дети заслуженно ее задирали. Вскоре ей удалось изменить свою репутацию.

Внучка Долиной упомянула, что школьники могли попрекнуть ее за выступления со звездной бабушкой. Они считали, что девочка добивается успеха не своими силами.

«Это здоровая критика. Я знаю, что мне еще карабкаться и карабкаться, поэтому я не плакала, а приняла это», — заключила Александра.

Ранее мы писали, что Долина сделала заявление после обвинения в использовании фотошопа.