Внучка известного советского артиста дебютирует за рубежом: подробности

30-летняя сестра Ивана Янковского Елизавета получила роль в фильме испанского режиссера Альберта Серры «Не от мира сего». Картина расскажет о дипломатических переговорах между Россией и США.

Для Янковской это будет первая международная роль. До этого актриса не играла в зарубежных фильмах. Главную роль в картине досталась Райли Кио, сообщает Variety.

Дебютный фильм Серры на английском языке повествует об американской делегации, которая отправляется в Россию в разгар украинского конфликта, чтобы попытаться найти решение экономического спора. Проект исследует многолетнее соперничество между Россией и США.

«Не от мира сего» планируется выпустить на английском языке со вставками русских диалогов. Съемки начнутся летом. Ранее в проекте собиралась принять участие звезда «Сумерек» Кристен Стюарт, но она выбыла из состава.

Альберт Серра – автор фильма «Мучения на островах», который участвовал в Каннском кинофестивале и завоевал две премии «Сезар».

Елизавета Янковская – внучка известного советского актера и режиссера Олега Янковского и родная сестра Ивана Янковского.

Ранее Филипп Янковский показал редкий снимок с семьей в честь дня рождения. На празднике актера присутствовали дети, невестка, но не было жены Оксаны Фандеры.