«Обожаю вас, обалденные»: Филипп Янковский показал редкий снимок с семьей в честь дня рождения
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10 октября Филиппу Янковскому исполнилось 56 лет. Актер, который редко делится семейными кадрами, сделал исключение в честь дня рождения и показал, как отметил праздник с самыми близкими людьми.
Актер провел день рождения с 33-летним сыном Иваном, 29-летней дочерью Елизаветой и невесткой Дианой Пожарской. Янковские отказались от помпезности в праздничный день — на селфи они лежат в обнимку на диване в расслабленных образах. Все четверо улыбались, а Диана — хохотала.
Подписчикам понравился такой душевный снимок, на котором родные Филиппа предстали естественными и открытыми.
«Обожаю вас, обалденные», «Сколько теплых улыбок», «Оставайтесь таким же ярким, классным и сохраняйте тот же блеск доброты в глазах. Глядя на Вас и Вашу семью невольно появляется улыбка на лице, а это дорогого стоит!», — поздравили Янковского подписчики.
К поздравлениям присоединилась и актриса Ирина Безрукова, назвав домочадцев Филиппа «классными».
Отметим, что на фото не было жены Янковского Оксаны Фандеры, с которой он состоит в браке с 1990 года. Последний раз артист показывал фото с супругой летом, когда они отдыхали в Турции. Известно, что Фандера покинула Россию после начала СВО и обосновалась в Грузии.