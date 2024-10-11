«Обожаю вас, обалденные»: Филипп Янковский показал редкий снимок с семьей в честь дня рождения

10 октября Филиппу Янковскому исполнилось 56 лет. Актер, который редко делится семейными кадрами, сделал исключение в честь дня рождения и показал, как отметил праздник с самыми близкими людьми.

Актер провел день рождения с 33-летним сыном Иваном, 29-летней дочерью Елизаветой и невесткой Дианой Пожарской. Янковские отказались от помпезности в праздничный день — на селфи они лежат в обнимку на диване в расслабленных образах. Все четверо улыбались, а Диана — хохотала.