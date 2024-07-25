Внучка Иосифа Кобзона сообщила о помолвке с израильским бизнесменом

Внучка певца Иосифа Кобзона Мишель Рапопорт сообщила о своей помолвке. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Девушка показала подписчикам кольцо от возлюбленного. Им оказался 31-летний израильский предприниматель Бен Джордж. Ему принадлежит бизнес по созданию различных конструкций и дизайнерских изделий из железа и бронзы.

Влюбленные ведут приватный образ жизни и практически не делятся информацией о себе. Известно, что 24-летняя Рапопорт окончила юридический факультет Оксфордского университета и в настоящий момент живет в Лондоне.

Мишель — дочь Натальи Кобзон и австралийского юриста Юрия Рапопорта. Супруги живут также в столице Великобритании. Помимо Мишель у пары есть дочери Идель, Арнелла-Мари и сын Ален-Джозеф.

У скончавшегося в 2018 году Иосифа Кобзона также остался сын Андрей. Мужчина воспитывает троих детей от двух бывших супруг.

Ранее мы писали, что пророческий тост Иосифа Кобзона на свадьбе Алсу и Абрамова сбылся спустя 18 лет.