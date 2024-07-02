Пророческий тост Иосифа Кобзона на свадьбе Алсу и Абрамова сбылся спустя 18 лет

Народный артист СССР Иосиф Кобзон произнес пророческий тост на свадьбе Алсу и Яна Абрамова в 2006 году, который, к сожалению, сбылся, пишет Woman.ru.

«Когда я выдавал замуж дочь, то сказал ей, что разведенной она быть не может», - обратился Кобзон к невесте, намекая что ей негоже быть в таком статусе.

Как уточняют «Дни.Ру», Кобзон добавил: «В самом худшем случае она может остаться одна, только если станет вдовой! Ян, это в первую очередь касается именно тебя! Дети мои, отнеситесь к браку очень серьезно!»

Свадьба певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова состоялась в 2006 году и стала центральной темой обсуждений в светском обществе того времени. Сообщалось, что свадебный банкет обошелся в 250 тысяч долларов, усыпанное бриллиантами и жемчугом платье невесты стоило 150 тысяч, а обручальные кольца ювелиры оценивали почти в 200 тысяч долларов.

Тем не менее, в конце мая текущего года Алсу подала на развод. Причины разрыва не разглашается, однако, по сведениям близких к семье источников, Абрамов якобы изменял артистке и супруги уже давно не жили вместе.

Позднее в СМИ появилась информация, что одной из его предполагаемых любовниц была бывшая жена Тимати Анастасия Решетова. Алсу в свою очередь также намекнула, что это может быть правдой. Сама Решетова пока не комментировала слухи напрямую и призвала в соцсетях «стараться оставаться сосредоточенными» и фокусироваться на «действительно важных задачах».