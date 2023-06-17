Внучка Гурченко пытается избавиться от тайного наследства

Людмила Гурченко ушла из жизни 12 лет назад, оставив после себя наследство внушительных размеров. Часть отошла вдовцу Сергею Сенину, а внучке Елене Королевой досталась дача, о существовании которой никто ранее не знал.

Оказалось, что Гурченко часто тайком приезжала отдохнуть в свой особняк. Однако внучка актрисы не предпочитает дачный отдых, поэтому решила избавиться от наследства. Участок в десять соток в Подмосковье с домом в 150 квадратов выставлен на продажу за 16 миллионов рублей.

Близкий друг семьи Прохор Шаляпин рассказал, что с продажей дома возникли трудности. Оказалось, что ситуация на рынке недвижимости неутешительная. Люди продают дома с большой скидкой, рынок перенасыщен новыми постройками, а покупателей мало, пишет mk.ru.

Шаляпин добавил, что из-за того, что в поселке живет один влиятельный человек, там есть хорошая дорога, газ и вод. Более того, там есть и прописка.

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