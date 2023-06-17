Внучка Гурченко пытается избавиться от тайного наследства
Внучка Гурченко безуспешно пытается избавиться от тайного наследства на 16 миллионов.
Людмила Гурченко ушла из жизни 12 лет назад, оставив после себя наследство внушительных размеров. Часть отошла вдовцу Сергею Сенину, а внучке Елене Королевой досталась дача, о существовании которой никто ранее не знал.
Оказалось, что Гурченко часто тайком приезжала отдохнуть в свой особняк. Однако внучка актрисы не предпочитает дачный отдых, поэтому решила избавиться от наследства. Участок в десять соток в Подмосковье с домом в 150 квадратов выставлен на продажу за 16 миллионов рублей.
Близкий друг семьи Прохор Шаляпин рассказал, что с продажей дома возникли трудности. Оказалось, что ситуация на рынке недвижимости неутешительная. Люди продают дома с большой скидкой, рынок перенасыщен новыми постройками, а покупателей мало, пишет mk.ru.
Шаляпин добавил, что из-за того, что в поселке живет один влиятельный человек, там есть хорошая дорога, газ и вод. Более того, там есть и прописка.
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