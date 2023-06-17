Сергей Сафронов рассказал о жизни после рака

Сергей, участник известного трио братьев-иллюзионистов Сафроновых, поделился трудностями жизни после долгой борьбы с онкологией, закончившейся ремиссией.

Недавно артист пришел на премию «Золотой хит» телеканала Music Box Gold. Журналисты Пятого канала выяснили, что Сафронов не намерен расслабляться после победы над раком. Оказалось, что знаменитость ждут постоянные приемы к врачу и процедуры для поддержания иммунитета.

Сафронов отметил, что сейчас его здоровье находится в замечательном состоянии. Рекомендацию о регулярных обследованиях не считает поводом для жалоб, а собирается делать все возможное для долгой и счастливой жизни.

«Плюс ко всему есть такое ПЭТ-КТ (Позитронно-эмиссионная томография, комплексное обследование организма), которое надо делать каждые полгода и, я так полагаю, на протяжении еще достаточно долгого времени…», — пояснил Сафронов.

Напомним, что Сергей Сафронов два года боролся с лимфомой Ходжкина. Врачи обнаружили в грудной клетке артиста опухоль в 12 сантиметров, обволакивающую сердце.

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