Внучка Гурченко попала в беду и продает дачу артистки

Внучка народной артистки СССР переживает тяжелые времена. Елена Королева лишилась работы в качестве редактора, поскольку во времена пандемии короновируса многие тв-передачи закрылись.

Воспитывая самостоятельно дочь Таисию, Елена оказалась на грани финансового провала. Чтобы улучшить положение, девушка приняла решение продать дачу Гурченко, куда актриса ездила отдыхать.

«С деньгами пока плохо, поэтому полгода назад Лена выставила на продажу дачу своей бабушки. Но она пока, увы, не продается», — сообщает «7Дней.ru».

Друг Елены, Прохор Шаляпин рассказал, что у девушки также есть признаки депрессии. Дело в том, что она познакомилась с мужчиной. Когда закрутился роман, Елена забеременела, но мужчина оказался женатым.

«После развода с супругом она на площадке, где собак выгуливают, встретила некоего полковника. Он тоже собачник, так и закрутился у них роман. Но потом выяснилось, что мужчина женат. И когда он узнал, что Лена беременна, цинично ее бросил. Лена хотела сохранить ребенка, но, увы, случился выкидыш. Безденежье, депрессия, она перестала выходить из дома, стала затворницей», — пояснил Шаляпин.

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