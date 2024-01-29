Внучка Федосеевой-Шукшиной рассказала, как ее бабушка лишилась квартиры в Финляндии

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала, как ее бабушка лишилась квартиры в Финляндии. Об этом Анна Трегубенко сообщила в эфире шоу «Звезды сошлись».

Как выяснилось, у актрисы была квартира в Финляндии. Однако с недавних пор она лишилась заграничной недвижимости: до конца февраля ее обязали забрать оттуда все вещи.

По словам Анны, ситуация произошла из-за долга за коммунальные услуги. Человек, снимавший квартиру и проживавший в ней, не оплачивал счета. «Всем русским, владеющим квартирами в Финляндии, стало очень сложно платить. Там нужно доверенное лицо, еще какой-то счет открыть, договориться со всеми банкирами», — пояснила внучка артистки.

Согласно местному законодательству, если сумма долга превышает определенную норму, то квартира выставляется на аукцион. Таким способом погашается вся задолженность.

По словам Анны, семье жалко терять зарубежную недвижимость. На данный момент в квартире остались ценные вещи и антиквариат. «Мама с бабушкой очень любят финские рынки, любят антиквариат оттуда. Но там есть одна вещь — это ковер ручной работы, который бабушке сделали поклонники», — высказалась внучка актрисы.

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