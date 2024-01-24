Актриса Лидия Федосеева-Шукшина не стала скрывать болезнь суставов, об этом сообщает Kp.ru.

Накануне в СМИ сообщили, что у Лидии Федосеевой-Шукшиной серьезные проблемы с суставами — якобы, артистка страдает от остеопороза. Из-за этого актриса едва может стоять на ногах, писали в прессе.

Однако сама Шукшина поспешила опровергнуть эти новости. По ее словам, ничем серьезным она не болеет.

«Не перестаю удивляться нашим СМИ, откуда они берут эту информацию? Нет у меня никакого остеопороза, есть мои 85 лет и соответствующее этому возрасту состояние суставов, которое я сейчас поддерживаем различными процедурами», — объяснила она.

Артистка добавила, что страдает от возрастного заболевания, которое диагностируют у многих женщин ее возраста.

«Это болезнь старения! Все человечество подвержено этому процессу. Но в душе мне не больше 50 лет. Не перестаю благодарить дочь Ольгу, которая меня во всем поддерживает», — рассказала Шукшина.

Ранее мы писали о том, что внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала, что актриса почти ничего не слышит.