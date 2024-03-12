Внучка экс-президента Узбекистана рассказала о реакции ее парня на бывшего мужа

Внучка бывшего президента Узбекистана и экс-жена блогера Амирана Сардарова Марьям Тилляева рассказала о реакции нового 24-летнего бойфренда на ее отношения с экс-супругом. Ее слова приводит Пятый канал.

«С узбекскими своими понятиями и устоями моему парню изначально было сложно смириться с моими прошлыми отношениями, но, мне кажется, когда человек любит, он все примет и поймет», — поделилась Тилляева.

Блогер уточнила, что состоит в новых отношениях уже полгода. Бывшая жена Сардарова также отметила, что старается не афишировать новые отношения.

«Мне просто хочется быть Машей Тилляевой и развиваться в этом медиа-поле, и чтобы мои отношения были более секретными», — добавила она.

Напомним, Амиран Сардаров и Марьям Тилляева начали встречаться в 2020 году, а спустя год сыграли свадьбу в Лас-Вегасе. После расставания автор YouTube-канала «Дневник Хача» вернулся в Россию, а внучка экс-президента Узбекистана осталась в США.

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