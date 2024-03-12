Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, чем 23-летний брат зарабатывает на жизнь

Сын тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк получил высшее образование и начал самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. По словам его сестры Анны Заворотнюк, 23-летний Майкл занимается преподаванием английского языка.

Она пояснила, что уроки проходят в частном порядке в онлайн-формате.

«Он окончил МГИМО. Сейчас занимается преподаванием английского языка на частной основе, онлайн. Если есть желание подтянуть язык, то добро пожаловать», — разоткровенничалась блогер на своей странице в соцсети.

Анастасия Заворотнюк была замужем за бизнесменом Дмитрием Стрюковым, от которого родила двоих детей. У актрисы также есть пятилетняя дочь Мила от фигуриста Петра Чернышева, за которого она вышла замуж в 2008 году.

Анастасия уже несколько лет не появляется на публике. В 2019 году у нее диагностировали опухоль мозга- глиобластому. После проведенной операции и курса химиотерапии болезнь отступила, и сейчас артистка находится в стадии ремиссии.

Ранее 28-летняя Анна Заворотнюк призналась, что сделала подтяжку лица. Блогер рассказала о процедуре в личном блоге. По словам Анны, она долго решалась на эту процедуру. Однако, найдя хорошего доктора, сделала smas-лифтинг.