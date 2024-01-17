Внучка Бориса Ельцина повторила юношеские фото своей матери

Внучка экс-президента РФ Бориса Ельцина решила сделать подарок своей матери к 64-летию и повторить ее юношеские фотографии. Результатами съемки Мария Юмашева поделилась в социальных сетях.

Отметим, что внучка Ельцина активно ведет личный блог и регулярно показывает поклонникам свою жизнь. Поэтому неудивительно, что поздравить маму с днем рождения она решила тоже публично. Мария опубликовала несколько снимков с необычной фотосессии. Она нашла архивные кадры со своей родительницей и захотела их повторить.

«В честь дня рождения моей мамы. Она в 21 год, и я в 21», - написала Юмашева в Сети.

Пользователи отметили, что Мария действительно сильно похожа на свою маму. Некоторые даже не смогли отличить, где дочь Ельцина, а где внучка.

К слову, Мария родилась в третьем браке Татьяны. Она вышла замуж за журналиста и политика Валентина Юмашева и в 2002 году у них появился ребенок. Также у дочери Ельцина есть сыновья от других мужчин – Борис и Глеб.

Ранее композитор Игорь Николаев поздравил сам себя с днем рождения в Сети.