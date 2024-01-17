Композитор Игорь Николаев решил поздравить себя с днем рождения
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Композитор Игорь Николаев решил поздравить себя с днем рождения, об этом сообщает «7Дней.ru».
17 января Игорь Николаев отмечает 64-й день рождения. Певец и композитор поделился редкими архивными кадрами в своих соцсетях. На снимке маленький Николаев держит виниловую пластинку. Спустя много лет певец повторил эти кадры.
«64. Почти не изменился… Ну, немножко. Спасибо за поздравления!» — подписал фото артист.
В комментариях под записью Николаева поспешили поздравить его коллеги — Кристина Орбакайте, Анастасия Волочкова, Слава, Алсу, Зара, Игорь Гуляев и многие другие пожелали композитору успехов в творческой жизни и здоровья.
Поздравила с днем рождения Николаева и его супруга, Юлия Проскурякова: «С днем рождения, мой мужчина! Здоровья — самое главное. Ты нужен нам всем, и мы тебя очень любим!».
Ранее мы писали о том, что композитор Игорь Николаев сообщил о своем отъезде из России. Он улетал в ОАЭ на запланированный концерт.