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13:39, 17 января 2024
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Композитор Игорь Николаев решил поздравить себя с днем рождения

Композитор Игорь Николаев решил поздравить себя с днем рождения

© Kashaev Pavel/EAST NEWS

Композитор Игорь Николаев решил поздравить себя с днем рождения, об этом сообщает «7Дней.ru».

17 января Игорь Николаев отмечает 64-й день рождения. Певец и композитор поделился редкими архивными кадрами в своих соцсетях. На снимке маленький Николаев держит виниловую пластинку. Спустя много лет певец повторил эти кадры.

Композитор Игорь Николаев решил поздравить себя с днем рождения

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«64. Почти не изменился… Ну, немножко. Спасибо за поздравления!» — подписал фото артист.

В комментариях под записью Николаева поспешили поздравить его коллеги — Кристина Орбакайте, Анастасия Волочкова, Слава, Алсу, Зара, Игорь Гуляев и многие другие пожелали композитору успехов в творческой жизни и здоровья.

Поздравила с днем рождения Николаева и его супруга, Юлия Проскурякова: «С днем рождения, мой мужчина! Здоровья — самое главное. Ты нужен нам всем, и мы тебя очень любим!».

Ранее мы писали о том, что композитор Игорь Николаев сообщил о своем отъезде из России. Он улетал в ОАЭ на запланированный концерт.

Источник фото:Kashaev Pavel/EAST NEWS
Источник:«7Дней.ru»
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Игорь Николаев
день рождения
поздравление
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