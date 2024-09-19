Внучка Алисы Фрейндлих выложила редкое фото с бабушкой и матерью

«Утро в нашей деревне», — написала Мышинская.

Алиса Фрейндлих трижды была замужем. От второго мужа театрального режиссера и актера Игоря Владимирова Фрейндлих родила дочь Варвару. Она пошла по стопам родителей и стала артисткой. У Владимировой в браке с политиком Сергеем Тарасовым родились двое детей: сын Никита и дочь Анна.

Внучка звезды «Служебного романа» в 2017 году узаконила свои отношения с актером Алексеем Мышинским. Влюбленные решили пожениться за пару лет до официального бракосочетания, они хотели сами накопить на свадьбу, вследствие чего откладывали торжество и церемонию. Фрейндлих признавалась журналистам, что довольна выбором Анны и считает Мышинского достойным человеком. У супругов двое детей: дочь София и сын Юрий.

Ранее юмористка Елена Борщева рассказала, почему ссорится с мужем-бодибилдером.