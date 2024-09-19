«Мы разъезжались»: Борщева рассказала, почему ссорится с мужем-бодибилдером

Юмористка Елена Борщева рассказала о ссорах с мужем из-за бодибилдинга. В интервью StarHit звезда поделилась семейной жизнью с Валерием Юшкевичем, который выступает на различных соревнованиях.

Женщина призналась, что во время подготовки муж очень сосредоточен, и у него часто меняется настроение. Кроме того, он соблюдает определенный режим и везде носит с собой еду.

«Сушка — отдельная тема. Во время нее муж становится нервным, у него появляются перепады настроения. Когда мужчина голодный — он злой. Могу это подтвердить. Конечно, мы конфликтовали в эти моменты, было тяжело. В этом периоде сушка пришлась на лето, и было полегче, ведь мы разъезжались. Я с детьми ездила отдыхать, потом — по работе», – поделилась Елена.

Артистка также порассуждала на тему собственного тела. Она рассказала, что семь лет назад думала о том, чтобы тоже стать участницей соревнований фитнес-бикини, но поняла, что это слишком сложно. Особенно в сочетании с ее карьерой.

«Я не готова столько времени уделять спорту, чтобы выйти на соревнования. Плюс нужны генетические данные, нужны пропорции, которых у меня не было и нет. К примеру, талия у меня не узкая. А просто так себя мучить и не попадать в топ-10 — не очень интересно», – добавила звезда.

Ранее Елена Борщева заявила, что ухажер ее 17-летней дочери Марты не прошел «кастинг».