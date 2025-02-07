Внучка Алисы Фрейндлих рассказала о состоянии здоровья 90-летней актрисы. Об этом сообщает Абзац.

В конце января актриса Алиса Фрейндлих жаловалась журналистам на самочувствие. Она отказывалась давать комментарии из-за того, что ей было тяжело разговаривать.

Впрочем, внучка знаменитости Анна Тарасова рассказала, что бабушка чувствует себя хорошо и никаких проблем не испытывает.

«Она прекрасно себя чувствует, всё хорошо. Ни на что не жалуется. Это всё, что я могу сказать. Если какие-то новости и появились, то это неправда», — заверила она.

Напомним, в конце 2020 года Фрейндлих заболела коронавирусом. У актрисы было поражено 93% легких. Спустя месяц после госпитализации ее состояние начало улучшаться, в феврале 2021 артистку выписали.

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