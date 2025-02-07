Актера из «Звезды пленительного счастья» Олега Стриженова экстренно госпитализировали

95-летний актер Олег Стриженов попал в больницу. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, у него случился ишемический инсульт, который еще называют инфарктом головного мозга.

Источник отметил, что из-за состояния здоровья Стриженова ему потребовалась экстренная помощь медиков, так как при ишемическом инсульте происходит острое нарушение мозгового кровообращения. В больнице врачам удалось стабилизировать пациента, после чего еще около месяца он находился под присмотром специалистов.

Сын Олега Стриженова Александр вышел на связь после новостей о здоровье отца и отметил, что сейчас с ним все в порядке. По его словам, в 95 лет не бывает все хорошо.

«Он жив и проходит плановые разные обследования», - заявил Александр Стриженов.

Отметим, что Олег Стриженов известен многим зрителям по фильмам «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Пиковая дама», «Мой любимый клоун» и другим.

Ранее Светлана Мастеркова вышла на связь после новости про опухоль мозга.