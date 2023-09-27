Стало известно, куда пропала 88-летняя звезда «Служебного романа» Алиса Фрейндлих

Актриса Алиса Фрейндлих уже довольно долгое время не появляется на светских мероприятиях и не дает интервью, из-за чего вокруг ее персоны поползли разные слухи. Поклонники 88-летней звезды кинематографа считали, что она могла уехать из России или же стать затворницей в силу почтенного возраста. Однако все оказалось иначе.

Выяснилось, что артистка из «Служебного романа» по-прежнему активно работает и выходит на сцену питерского театра БДТ. Она задействована в постановке «Лето одного года», в котором ее партнером является Олег Басилашвили. Как отметили журналисты «Экспресс газеты», Фрейндрих все также порхает, как и в молодости, и зрители все еще встречают ее бурными овациями.

К слову, популярность к актрисе пришла благодаря ролям в культовых проектах «Служебный роман», «Д`Артаньян и три мушкетера», «Жестокий романс». А в прошлом году она сыграла в фильме «Родители строгого режима».

Ранее появилась информация, что актриса Чулпан Хаматова, уехавшая из России полтора года назад, покинула Латвию, в которой обосновалась в эмиграции. Ее заметили в Израиле, где сейчас проживают многие отечественные звезды.