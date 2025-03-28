«Вносила платежи по другим объектам»: дочь Евгения Петросяна заподозрили в подтасовке документов на квартиру

Юморист Евгений Петросян продолжает судиться со своей старшей дочерью Викториной из-за квартиры в центре Москвы. На очередное заседание адвокат ответчицы Мария Бродская не явилась, а сторона истца заявила о подтасовке документов на недвижимость.

Как сообщает Kp.ru, представитель Петросяна передал судье письменные пояснения и выписки из банка о том, что на самом деле коммунальные услуги за квартиру оплачивает только Евгений Ваганович.

«Викторина вносила платежи по другим объектам, которые находятся в том же доме и принадлежат Степаненко. У семьи было в этом доме несколько квартир. Но та, в которой прописана Викторина, по итогу раздела осталась за Петросяном. Ее единственный собственник с апреля 2022 года - Евгений Петросян. И только он вносил оплату за объект», - сказал юрист, обращаясь к судье.

Как отмечает издание, фактически сторона Петросяна обвинила его дочь в подтасовке документов, так как ранее она также предоставила в суд платежные документы за коммуналку.

Кроме того, адвокат добавил, что конфликт юмориста с дочерью длится с 2017 года – еще до скандального развода с Еленой Степаненко.

«Викторина и до этого там постоянно никогда не жила. Она ведь и говорит, что хотела бы в этой квартире не жить, а иногда останавливаться. Так всегда и было. Говорят, что в квартире остаются ее вещи», - отметил адвокат, добавив, что наследница Петросяна проживает в США.

По версии представителя юмориста, ходатайство второй стороны о переносе заседания можно расценивать, как форму затягивания. Тем более, что адвокат Викторины Мария Бродская в качестве причины назвала заражение ковидом, который давно стал сезонным вирусом.

Напомним, в декабре 2024 года Петросян обратился в суд, чтобы выписать из своего жилья дочь от предыдущих отношений. Первый иск был возвращен из-за ошибок, но юморист не сдался и подал новое заявление, которое приняли к рассмотрению.

Ранее Мария Бродская допустила, что артист уже сменил замки в квартире, из которой пытается выписать Викторину. По словам юриста, наследница комика не согласна с его решением лишить ее недвижимости. Также Бродская заверила, что Викторина находится в России.