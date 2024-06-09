«Внимательно изучал коллег»: новый худрук «Современника» Владимир Машков о знакомстве с труппой
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Актер Владимир Машков поделился своими впечатлениями после знакомства с труппой театра «Современник». Слова народного артиста РФ цитирует Пятый канал.
7 июня Владимира Машкова назначили новым художественным руководителем «Современника». Актер отмечал, что хочет развивать направление русского психологического театра.
Машков поделился своими эмоциями после собрания в театре, на котором его представили как нового художественного руководителя. Как утверждает звезда фильма «Движение вверх», он уже был знаком со многими артистами из труппы «Современника».
«Очень внимательно на меня смотрели. И я внимательно изучал своих коллег. Со многими я знаком, с некоторыми даже когда-то работал, поэтому для меня этот театр всегда был очень близким», – поделился Владимир.
На обсуждении актер рассказал труппе о целях и задачах, которые он планирует реализовать в театре.
После новости о назначении на должность худрука «Современника» Владимира Машкова артист заявил, что намерен продолжать дело Галины Волчек и Олега Ефремова, которые, по его словам, вложили в театр всю свою душу.
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