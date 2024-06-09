«Сидит на эти копейки»: экс-ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?» Дибров пожалел Юлианну Караулову

Дмитрий Дибров пожалел новую ведущую передачи «Кто хочет стать миллионером?» Юлианну Караулову. В интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец мужчина заявил, что приз, за который борются участники шоу, должен быть намного больше.

Больше десяти лет Дибров вел программу «Кто хочет стать миллионером?». В 2023 году мужчину сменила певица Юлианна Караулова. Шоумен уверен, что проекту необходимы серьезные перемены, в частности, увеличение размера выигрыша для победителей.

«На худой конец и миллион долларов пойдет. Это полная перемена программы жизни человека. Миллион рублей – долги-то не успеешь раздать, поэтому и стали приглашать звезд, те-то хоть звездностью своей привлекут», – отмечает Дмитрий Дибров.

Размер выигрыша действительно увеличили. Участники борются за три миллиона рублей. Однако экс-ведущий программы считает, что это скромный куш. Он даже выразил сочувствие своей коллеге.

«Сейчас тут бедная Юлианна Караулова сидит. Это интеллектуал, она у меня три миллиона выиграла, это хорошо воспитанный умный человек. Ну вот она сидит на эти копейки, возится с простыми людьми», – говорит Дмитрий Дибров.

Шоумен добавил, что увеличение призового фонда до миллиона долларов позволит поднять рейтинг шоу, зрителям будет намного интереснее смотреть передачу.

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