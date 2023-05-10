Внимание привлек поздравительный пост: заявлено о дне развода Ксении Собчак и Константина Богомолова

Журналистка Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов женаты с 2019 года, но им постоянно пророчат развод. Последний раз Богомолов дал повод думать о расставании, опубликовав пост 9 Мая.

Режиссер показал предвоенное фото, на котором запечатлен его дедушка. Он поблагодарил участников Великой Отечественной войны, «давших нам счастье жизни и пример силы».

«Этот праздник – торжество жизни над смертью. С Победой! Бывшей и будущей», - написал режиссер.

В Сети обратили внимание на то, что данная публикация указывает на противоположные взгляды Богомолова и его жены на происходящее сейчас. Пользователи удивлены, как ему удается уживаться с Собчак под одной крышей.

В Интернете уверены, что отсутствие единого мнения – путь к расставанию.

«День развода приближали как могли, да, Константин Юрьевич?» - говорится в одном из комментариев.

Ранее шоумен Рустам Солнцев заявлял, что у Собчак и Богомолова «брак по договору».