«Брак по договору»: известный мужчина вывел Собчак и Богомолова на чистую воду

Ксения Собчак и Константин Богомолов считаются самой обсуждаемой парой в отечественном шоу-бизнесе. Пока одни смело заявляют о беременности светской львицы, другие — приписывают развод знаменитостям. К слову, супруги никак не реагируют на домыслы публики и предпочитают отмалчиваться. В новом интервью для издания «Teleprogramma.pro» Рустам Солнцев решил обсудить семейную жизнь журналистки и режиссера.

Мужчина считает: брак Ксении и Константина будет долгим только потому, что их союз является гостевым. По словам Солнцева, в такой ситуации оказались многие звездные пары: они встречаются лишь тогда, когда «им вздумается».

Кроме того, указал Рустам и на разное происхождение супругов. Мужчина уверен, что Собчак любит умных людей и более образованных, чем она сама. Вот почему Константин, как «настоящий представитель богемы», сумел покорить ее сердце.

«У этой пары обычный брак по договору. Чтобы любить Собчак, нужно быть большим эстетом. Он глядит на нее как солдат на вошь, ка мышь на крупу», — резюмировал Солнцев.

Ранее Ксения заявила, что в фонде Хаматовой после ее эмиграции наступили тяжелые времена. Высказывание журналистки читайте здесь.

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